Beistand vom Mittelstand: Firmen der Schwarzwald AG spenden 15 860 Euro an die Aktion "DrachenEi". Die Schwarzwald AG ist ein Zusammenschluss von mehr als 1000 produzierenden mittelständischen Firmen aus 14 Landkreisen. Im Kreis Freudenstadt ist unter anderem der Vakuumtechnik-Spezialist Schmalz aus Glatten Mitglied. Für die Weihnachtsspenden schlug Dorothea Buchholz-Schmalz die Horber Initiative "DrachenEi" für Kinderförderung vor. Die Kinder- und Jugendpsychiaterin ist Ehefrau des Geschäftsführenden Gesellschafters Kurt Schmalz und gehört dem Kuratorium an, das mitentscheidet, wer von dem Hilfsfonds gefördert wird. Tatsächlich floss die Hälfte des Geldes hierher, die andere nach Villingen-Schwenningen. Vor rund 600 Gästen nahmen der ehemalige Freudenstädter Landrat Peter Dombrowski (links), Kuratoriumsmitglied, und die "DrachenEi"-Projektleiterin Gudrun Hörmann (Mitte) den Scheck in der Hauptversammlung im Freiburger Konzerthaus von Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer (rechts) entgegen. Inzwischen gingen allerdings aus dem Kreis der Mitgliedsfirmen weitere Spenden ein, so dass Gudrun Hörmann in dieser Woche die Nachricht erhielt, dass sich der Betrag auf die endgültige Summe von 15 860 Euro erhöht hat. "Das war", so Hörmann, "wirklich eine frohe Botschaft in der Vorweihnachtszeit." Seit der Gründung im Jahr 2009 sorgt das "DrachenEi" dafür, dass Mädchen und Jungen aus dem Landkreis Freudenstadt Trompeten- oder Tanzunterricht, eine Sprachreise oder das Training in einem Sportverein absolvieren können, obwohl die Beiträge oder das benötigte Material für ihre Familien nicht finanzierbar wären. Fast 200 Kinder werden unterstützt. Foto: Privat