Freudenstadt Firma Erfi investiert in Neubau

Voll automatisierte Fertigungsabläufe

"Höchste Anerkennung" sprach Andreas Fischer dem Architekten Siegfried Schmelzle für seinen Entwurf aus. "Unsere Gebäude", so der Firmenchef, "sollen dem hohen Designanspruch unserer Produkte folgen, und mit dem aktuellen Entwurf ist dies vollumfänglich gelungen." Das Kundencenter werde dank Schmelzles Entwurf über dem neuen Produktions- und Logistikgebäude schweben.

Erfi werde, kündigte Fischer an, durch neue verkettete Produktionsstraßen der Firma Homag aus Schopfloch zu einer der ersten durchgängig organisierten Industrie 4.0-Fabriken im Kreis Freudenstadt – mit voll automatisierten Fertigungsabläufen. Die Investition in den Maschinenpark sei etwa so hoch wie die in den Neubau.

Landrat Klaus Michael Rückert äußerte in seinem Grußwort "Respekt vor dem, was Sie leisten". Was der Senior aufgebaut habe, führe der Junior erfolgreich weiter, und auch die nächste Generation, sagte Rückert mit Blick auf den Jungen Ferdinand, "wird ein echter Fischer". Rückert bezeichnete Erfi als "vorbildliches Unternehmen im Landkreis Freudenstadt" und würdigte die klare Entscheidung, nach dem Brand "jetzt erst recht" den Neubau zu beginnen. Oberbürgermeister Julian Osswald sprach von einem "Musterbeispiel für die Entwicklung eines Familienbetriebs". Erfi habe Außergewöhnliches geschaffen und immer wieder technologische Sprünge geschafft. Das besondere Design der Produkte des Unternehmens setze sich in dem neuen Gebäude fort. "Heute ist ein großer Tag für das Unternehmen", sagte Uwe Braun, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse. Erfi sei ein Vorzeigeunternehmen, zugleich aber auch eine mittelständische Firma, wie sie für den Landkreis typisch sei.