Freudenstadt Film zeigt Bilder aus der Anfangszeit

Freudenstadt. Insgesamt 33 Ehrungen stehen bei dem 103 Mitglieder zählenden Verein an. Diese werden aber nicht bei der Hauptversammlung, die bereits zwei Stunden früher als der Festakt beginnt, vorgenommen, sondern sind Teil der Feier, zu dem auch Vertreter vieler Nachbarvereine eingeladen wurden. Gegründet wurde der Verein am 12. März 1942. Damals wie auch nach dem Krieg wurde in den Gärten vor allem Essbares gezogen. Sogar auf dem Marktplatz hatten die Mitglieder nach dem Krieg ihre Parzellen.

Seit 1958 auf den Bärenwiesen

1958 bot die Stadt dem Verein Dauergartenanlagen an der Saarstraße und auf den Bärenwiesen an. Auf den Bärenwiesen befinden sich auch das Vereinsheim und 50 der 73 Parzellen, die der Verein zu vergeben hat. Alle sind voll belegt, sagt Peter Arnold, der Vorsitzende des Vereins. Um die Altersstruktur braucht sich Arnold keine Sorgen zu machen: Auf der Warteliste für eine Parzelle stünden derzeit acht Familien mit jungen Kindern, erzählt er.