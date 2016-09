Freudenstadt Feuerwehren demonstrierenLeistung

Der Landkreis Freudenstadt verfügt über 20 ausgebildete Schiedsrichter, die einen Dreitageskurs auf der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal absolviert haben. Und die Fachmänner hatten allerhand zu tun – von der Fahrzeugabnahme über den theoretischen Teil bis zur Praxis. Viel Arbeit hatte Doris Schatz mit dem Schreibbüro. Als Schiedsrichterobmann übernahm Manfred Lutz die Koordination der Schiedsrichter.

Bereits am Freitagabend startete die Abnahme der Leistungsabzeichen. Dazu wurde der Marktplatz mit zwei Lichtmasten ausgeleuchtet. Am Samstag ging es um 8 Uhr weiter. Bis gegen 15.30 Uhr zeigten die Feuerwehrleute, was sie können. Für das Leistungsabzeichen in Gold war eine theoretische Prüfung mit 30 speziellen Fragen zum Feuerwehrwesen erforderlich. Im praktischen Teil standen die Brandbekämpfung mit einem Löschangriff und einem Schaumeinsatz und die Menschenrettung aus einem Auto mit hydraulischer Schere und Spreizer auf dem Programm.

Für Silber war die Aufgabe ebenfalls ein Löschangriff mit Brandbekämpfung, für die Saugleitungen gelegt werden mussten, und die Menschenrettung. Bronze erforderte einen Löschangriff mit Brandbekämpfung, wobei eine Person von einer 3,5 Meter hohen Stahlplattform gerettet werden musste. Für die Übung gab es jeweils Zeitvorgaben. Diese verfehlte eine Gruppe. Sie kann aber einen weiteren Versuch für das Leistungsabzeichen in einer Woche starten.

Jede Einheit bestand aus neun Personen – Männer und Frauen gemischt.

Lob vom OB für Veranstaltung

Das Fachwissen in allen Bereichen sei vorhanden, lobte Kreisbrandmeister Jahraus. Zur Übergabe der Leistungsabzeichen war auch Oberbürgermeister Julian Osswald gekommen. Die Feuerwehr sei in Freudenstadt fest verankert, so der OB. "Das, was Sie ehrenamtlich tun, kann sich der Staat nicht leisten", so Osswald zu den Feuerwehrleuten. Der Oberbürgermeister stellte auch die Bedeutung der Jugendfeuerwehren heraus. Die Leistungswettkämpfe bezeichnete er als tolle Veranstaltung, für die der Marktplatz hervorragend geeignet sei.

Die teilnehmenden Feuerwehren:

Freitag: Dornstetten, Pfalzgrafenweiler, Zimmern ob Rottweil, Horb (Abteilung Grünmettstetten), Eutingen (Abteilung Weitingen).

Samstag: Rheinmünster, Freudenstadt, Waldachtal, Horb (Abteilung Dettingen), Schenkenzell, Horb (Abteilung Dießener Tal), Alpirsbach, Baden-Baden, Korntal-Münchingen, Sulz, Baiersbronn (Abteilung Mitteltal), Horb (Abteilung Bildechingen und Mühlen).