Freudenstadt Feuerwehr "rettet" auch Pflanzen

Das beweist ein ungewöhnlicher Einsatz der Feuerwehr Freudenstadt: In der Stadtgärtnerei mussten am Freitag Einsatzkräfte mit Schutzausrüstung ein Gewächshaus räumen. Durch das Unwetter am Donnerstagabend waren zahlreiche Fensterscheiben des etwa 20 mal 40 Meter großen Gewächshauses zerstört worden.

Da weitere Teile der Dachkonstruktion und Splitter herabzufallen drohten, musste das Gewächshaus durch die Feuerwehr "evakuiert" werden. Mehrere hundert Pflanzen wurden auf Rollcontainer geladen und ins Freie transportiert.

Nachdem alle Pflanzen und Pflänzchen in Sicherheit gebracht waren, wurden über die Drehleiter noch die einsturzgefährdeten Fensterscheiben entfernt und die Dachfläche gesichert. Die Feuerwehr war unter dem Kommando von Florian Möhrle mit drei Fahrzeugen und rund zehn Mann für zweieinhalb Stunden im Einsatz.