Freudenstadt Festliche Weihnachtsmusik im Kloster

Alpirsbach/Freudenstadt. Zu Beginn des festlichen Konzerts sangen und musizierten die Schüler unter der Leitung von Christof Ruetz (Chor) und Uta Schumacher (Orchester) das moderne weihnachtliche Lied des Engländers John Rutter "Best Time of Year". Beim Chorstück "Der englische Gruß" von Johannes Brahms setzte Margarete Budzinski am Klavier sanfte Akzente.

Auch der Mittelstufenchor und die Chorklasse 5 des Gymnasiums bereicherten mit stimmungsvollen Musikstücken den Abend und trugen unter dem Dirigat von Nadine Thomann das auf einer fröhlichen Melodie basierende englische Weihnachtslied "Ding Dong Merrily on High" vor. Es handelt von der Freude über die Geburt des Heilands.

Vom Licht der Welt, vom Licht des Friedens und der Liebe zeugte eine weitere Interpretation der Sänger des Schulchors, die mit glockenhellen Stimmen das bekannte "We wish you a merry Christmas" an den Schluss des Liedes setzten. Für eine wohlklingende Instrumentaleinlage zwischen den hohen Mauern der Klosterkirche sorgte eine sechsköpfige Bläsergruppe mit Trompeten, Hörnern und Posaunen. Sie spielten feierlich "Herbei, o ihr Gläubigen" und setzten damit einen musikalischen Glanzpunkt.