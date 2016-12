Freudenstadt Fast alle Gästebetten sind belegt

Freudenstadt. "Die Hoteliers melden meist Vollbelegung und sind glücklich", sagt Freudenstadts Tourismusdirektor Michael Krause. Der Silvesterball im Kurhaus ist fast ausverkauft. Nur noch Restkarten sind zu haben. Das war nicht immer so. "Es ist erfreulich, wie sich das entwickelt", so Krause. In den vergangenen fünf Jahren habe der Ball, bei dem ein großes, buntes Programm mit Live-Band geboten wird, an Beliebtheit, nicht nur bei Urlaubsgästen, gewonnen.

Dass der Schnee für die Gäste tatsächlich nicht mehr so wichtig ist, habe man schon deutlich beim gut besuchten Weihnachtsmarkt gespürt und am Abend vor Heiligabend, als rund 300 Gäste bei der Vorweihnacht im Kurhaus gewesen seien. "Die Leute genießen die gute Luft bei Waldspaziergängen", so Michael Krause. Die Premium-Wanderwege seien gut frequentiert.

Auch beim "Winterzauber" im Waldcafé Teuchelwald hätten die Besucher bestätigt, dass das Wetter derzeit eigentlich ideal sei, um einen Ausflug im Wald zu unternehmen. Michael Krause selbst wird den Jahreswechsel "natürlich" wieder im Kurhaus verbringen, und zwar zum 19. Mal, wie er sagt. Auch wenn es für ihn eine Pflichtveranstaltung ist, genießt er das Programm.