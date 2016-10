Freudenstadt Familienzentrum feiert seinen 25. Geburtstag

Freudenstadt. Dazu gibt es einen Tag der offenen Tür von 14.30 bis 18 Uhr. 25 Jahre hat der Verein mit ehrenamtlichem Engagement und relativ bescheidenen finanziellen Mitteln ein lebendiges Zentrum für Mütter und Väter, für Kinder, für Jung und Alt geschaffen, heißt es in der Einladung. Der Verein biete einen offenen Ort, an dem sich Generationen begegnen, sich gegenseitig im Alltag unterstützen können und sich alle als wertvolle Menschen in der Gesellschaft erfahren dürfen. Jeder könne sich ehrenamtlich einbringen und erhalte im Gegenzug Begleitung und Hilfe in familiären Notsituationen. Wer das Zentrum kennenlernen wolle oder sich schon mit dessen sozialer Arbeit verbunden sehe, sei zum Besuchertag eingeladen. Auf dem Programm stehen Gespräch bei Kaffee, Kuchen und Waffeln, eine Kinderschmink-Aktion, Spiel- und Kreativaktionen, ein Mitmachprogramm mit dem Liedermacher Hans Spielmann und Hausführungen in mehreren Sprachen.