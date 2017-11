Freudenstadt Fachkräfte werden in China gesucht

Die Vereinbarung von VSD und EHI sieht vor, dass das EHI die Stellen in China ausschreibt und die Kontakte herstellt. Dazu war Fuyou Yin, Chef einer chinesischen Unternehmensgruppe, die die Menschen in China anwerben soll, bei der Vertragsunterzeichnung in Freudenstadt dabei.

Ein Sprachkurs im EHI wird etwa drei bis vier Monate dauern, danach sollen die Kräfte bereits einmal wöchentlich in Betrieben arbeiten. Nach etwa sechs bis acht Monaten erfolgreichem Sprachkurs sollen die chinesischen Kräfte dann voll als Pflegeassistenten eingestellt werden, bis die Anerkennung als Fachkraft vollzogen ist. Während des Sprachkurses wohnen die Absolventen im EHI in Freudenstadt. Nach ihrer Einstellung müssen sie sich ein Domizil suchen. Finanzieren müssen die Interessenten die Maßnahmen zum größten Teil selbst. Wie Uwe Raible betonte, zahlen die Betriebe einen Zuschuss für die Sprachkurse. Die Sprache sei aber nicht alles, weiß Friedrich Bergler. Die kulturelle Eingewöhnung in Deutschland und die Inte­gration seien weitere wichtige Punkte für die Fachkräfte aus China.