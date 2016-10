Freudenstadt. Im Krankenhaus Freudenstadt findet am Donnerstag, 10. November, ab 19.30 Uhr in der Cafeteria eine zertifizierte Fortbildungsveranstaltung "Delir bei Älteren in Heim und Klinik – Prävention, Diagnostik, Therapie" statt. Referentin ist Privatdozentin Christine Thomas. Ein Delir ist ein Krankheitsbild, das bei der Gestaltung von neuen Klinikstrukturen und - prozessen berücksichtigt werden muss. Die Fortbildung richtet sich nicht nur an Ärzte, sondern ebenso an Pflegekräfte aus Heimen und Kliniken sowie an die Planer und Entscheider in diesen Einrichtungen. Die Referentin befasst sich wissenschaftlich und in ihrer täglichen Arbeit mit dem Delir. Anmeldungen sind per E-Mail an Ursula.Mielke@klf-net.de oder telefonisch unter der Nummer 07441/54 23 99 bis zum 4. November möglich.