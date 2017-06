Freudenstadt Exklusive Aluminiumfelgen aus Schwarzwald-Stadt

In der ehemaligen Fertigungshalle des Unternehmens Bürkle werden Felgen von 19 bis 24 Zoll aus hochfestem Flugzeug-Aluminium hergestellt. In dieser Halle ist seit dem vergangenen Jahr bereits die Firma rotispan für den Sondermaschinenbau ansässig. Diese Firma, die benfalls zur Haug Group gehört, produziert unter anderem für die Firma Bürkle, die ihre mechanische Fertigung ausgelagert hat.

E benfalls im vergangenen Jahr hatte Haug die ROC Schmiederäder in Bietigheim übernommen und seither eine Vielzahl von Tunern und Autoherstellern als Kunden gewinnen können. "Wir freuen uns sehr, dass die Mitarbeiter aus Bietigheim bei Rastatt beschlossen haben, künftig auch in Freudenstadt zu arbeiten. In Bietigheim war einfach zu wenig Platz, um weiter zu wachsen und damit der steigenden Zahl unserer Kundenaufträge gerecht zu werden. Am Standort Freudenstadt konnten wir hervorragend ausgebildete CNC-Fachkräfte von Bürkle übernehmen, die künftig täglich daran arbeiten, Höchstleistung auf die Straße zu bringen", wird Inhaber Tobias Haug in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

ROC Schmiederäder hat sich auf individuelle Kleinserien und Unikate spezialisiert. Man findet die Felgen oft auf Presse- und Ausstellungsfahrzeugen. Abnehmer hat das Unternehmen auf der ganzen Welt, hauptsächlich wird in die USA und nach Japan exportiert. "Unsere Kunden schätzen das Prädikat Made in Germany und wir schätzen den Standort Freudenstadt als unsere Heimat", so Inhaber Tobias Haug weiter.