Freudenstadt Etwas Normalität in der schwersten Lebenszeit

Oft kommen finanzielle Nöte dazu, weil ein Elternteil beim kranken Kind bleiben müsse und nicht arbeiten gehen könne. Dies sei ein Grund, weshalb der Einsatz des Kinder- und Jugendhospizdiensts kostenfrei ist.

Helfer brauchen Zeit und Herz am rechten Fleck

Bevor die ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter – Frauen wie Männer – in eine Familie gehen, erhalten sie eine umfangreiche Schulung: 120 Unterrichtseinheiten innerhalb eines halben Jahres und eine Praktikumsphase von 40 Stunden habe jeder Teilnehmer zu absolvieren. Derzeit befinden sich zwölf Ehrenamtliche in zehn Familien, 23 Mitarbeiter wurden bisher ausgebildet. Voraussetzung für die Ausbildung seien "Zeit und das Herz am rechten Platz", so die Koordinatorin.

Ergänzend gibt es seit 2016 auch die Kinder- und Jugendtrauerbegleitung, die zwei Trauergruppen anbietet: von sechs bis zwölf Jahren und ab zwölf Jahren. Momentan befinden sich sechs Kinder in der Gruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen. Auch nach dem Tod des Patienten werde die Familie weiter betreut.