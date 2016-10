Freudenstadt Etliche offene Lehrstellen warten

Nach zwei Jahren mit durchgängigem Plus verzeichnet die Kammer derzeit wieder einen Rückgang um zwei Prozent bei den Ausbildungsverträgen. "Immerhin fällt der Rückgang geringer als im Vormonat aus", sagt Karl-Heinz Goller, Leiter der Ausbildungsabteilung. Es sei also durchaus möglich, dass in den nächsten Wochen noch Nachzügler ihre Lehre beginnen. Erfahrungsgemäß tue sich im Herbst "noch einiges".

Deutlich schlechter als in den Kreisen Tübingen, Reutlingen und Zollernalb falle die Bilanz in den Kreisen Sigmaringen und Freudenstadt aus. Negativer Spitzenreiter sei der Kreis Freudenstadt mit einem Rückgang von 10,5 Prozent (2016: 248; 2015: 277). Damit ist das satte Plus von 2015 (18,9 Prozent) zur Hälfte aufgehoben. Allerdings ließen sich in den Kreisen Freudenstadt und Sigmaringen häufig große Schwankungen von Jahr zu Jahr feststellen.

Negativer Spitzenreiter