Freudenstadt Essen ohne Hektik und mit Genuss

Am 1. Februar folgt die Ausstellung "Genussmomenten aus der Vesperbox". Am Abend folgt ab 20 Uhr der Vortrag "Das Glück liegt auf dem Teller". Kosten pro Teilnehmer: zwei Euro.

Am 2. Februar können Besucher "Genussmomente aus dem Suppentopf" erleben. Im Schulzentrum in Loßburg findet von 18 bis 21 Uhr ein Kochworkshop mit dem Thema "Glücksessen – die leichte Wohlfühlküche" statt. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

Weitere Termine für diesen Vortrag werden außerdem auch außerhalb der Ausstellung angeboten. Alternative Termine sind am Donnerstag, 9. Februar, in der Grundschule in Waldachtal, am Montag, 6. März, in den Räumen des Landwirtschaftsamts in Horb und am Montag, 13. März, in der Luise-Büchner-Schule in Freudenstadt. Uhrzeit und Teilnahmebetrag sind für jede Veranstaltung gleich.

Am letzten Tag der Ausstellung gibt es "Genussmomente vom Dessertschälchen". Abends findet erneut ein Gesprächsworkshop zum Thema "Sei königlich zu dir – mein eigener Weg zwischen Hektik und Genuss" in der Kreisvolkshochschule in Freudenstadt um 19 Uhr statt.

Anmeldung ist jeweils erforderlich und möglich über das Anmeldeportal des Landratsamts im Internet.

Weitere Informationen: www.landkreis-freudenstadt.de