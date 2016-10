Freudenstadt "Es gibt nicht das eine Heizsystem"

Außerdem führte der Energieberater an, dass eigentlich alle gängigen Wärmeerzeuger mit Solarthermie kombinierbar seien. Heutzutage lohne sich zudem auch immer mehr die Koppelung mit Sonnenstrom aus Photovoltaik (PV), insbesondere wenn man dabei an Speichertechniken und das neue Verkehrsverhalten mit Elektromobilität denke.

Im zweiten Vortragsteil ging Pischner auf Erfüllungsoptionen des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG) Baden-Württemberg und Optimierungsmöglichkeiten bei der Heizungsregelung ein: "Auf einem Gerät, auf dem ›Brennwerttechnik‹ drauf steht, wird diese nicht immer genutzt!". Sinnvolle Möglichkeiten wie den hydraulischen Abgleich, die Dämmung der Rohre oder auch effiziente Heizungspumpen führte er an, die dabei helfen würden, die Wärmeverluste zu minimieren.

Bei der abschließenden Diskussionsrunde konnten die Teilnehmer Fragen stellen und nutzten rege diese Möglichkeit. Sie erfuhren, was Thomas Pischner von den zum Teil stark beworbenen Infrarotheizungen hält ("gar nichts!"), welche Härtefallregelungen im EWärmeG getroffen werden können, ob es Sinn macht, sich beim Verbleib bei Öl oder Gas ein Brennwertgerät zuzulegen ("auf jeden Fall!") und wo die Beratungsstützpunkte der Energieagentur im Landkreis verteilt sind. Das Fazit des Abends hatte Martin Heer schon zu Beginn formuliert: "Dann nutzen Sie die Möglichkeit der neutralen Energieberatung" – insbesondere der Beratungsstützpunkt in Freudenstadt dürfe gerne stärker als bisher genutzt werden. Es gebe, wie gehört, nicht das Heizsystem, das für alle Gegebenheiten, für jeden Geldbeutel und für jede Anforderung passt. Vielmehr solle geprüft werden, was mit welchem System erreicht werden kann und soll.