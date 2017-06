Freudenstadt Es geht auch ohne fossile Rohstoffe

Viel Anerkennung – sowohl für den gelungenen Auftritt als auch für die bioökonomische Ausrichtung – habe das Netzwerk von Katrin Schütz erhalten, der Staatssekretärin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Weitere zentrale Themen für die Staatssekretärin bei Gesprächen mit den Ausstellern des Gemeinschaftsstands seien Fachkräftesicherung und Bedingungen der Produktionsstandorte in ländlichen Räumen gewesen.

"Bei technisch ausgefeilten Präsentationen wie dieser spielt das Innonet Kunststoff mit der geballten Kompetenz seiner Mitgliedsunternehmen seine ganze Stärke aus", so Nadine Kaiser, Projektleiterin bei der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald. "Das Konzept kommt an beim Publikum, das beweisen die Besucherzahlen", ergänzt Axel Blochwitz vom Technologiezentrum Horb, dem Träger des Innonet Kunststoff. Die Aussteller – zugleich Mitglieder des Unternehmensnetzwerks – stünden ebenfalls hinter dem Messekonzept: "Regionale Fachmessen sind für uns heute weitaus wichtiger als globale Hotspots", sagt Knut Heitzmann von der Nonnenmachermacher GmbH.

Für Matthias Gindele vom gleichnamigen Formenbauspezialisten aus Neuhausen biete die neue Messe in Stuttgart "ein immenses Potenzial" im Vergleich zur Fakuma, dem süddeutschen Messe-Platzhirsch im Kunststoffbereich in Friedrichshafen. "Für uns Formenbauer ist die "Moulding Expo" die bessere Plattform, weil sie explizit auf das Thema Werkzeuge und Formen fokussiert." Der Horber Oberbürgermeister Peter Rosenberger kommentiert den Auftritt des Innonet auf der neuen Messe so: "Es wächst zusammen, was zusammen gehört." Die Stadt Horb ist Hauptgesellschafterin des Technologiezentrums Horb, bei dem das Innonet Kunststoff angesiedelt ist.