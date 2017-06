Freudenstadt Es blüht bald wild um die IHK

Kreis Freudenstadt. Seit dem vorigen Jahr engagieren sich der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und der Landesverband Badischer Imker auf diese Weise für mehr ökologische Vielfalt in der Region. Brachliegende Flächen werden mit gebietsheimischen Saatmischungen eingesät, damit darauf zahlreiche Wildblumenarten wachsen können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rund 30 Städte, Gemeinden, Kreise und Unternehmen aus dem Naturpark nehmen in diesem Jahr an dem Projekt teil – darunter nun auch die IHK Nordschwarzwald. Elke Schönborn, Leiterin der Tourismus-Akademie im IHK-Bildungszentrum in Freudenstadt, und Heiko Knappschneider, Leiter der Umwelt Akademie, säten jetzt zusammen mit Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker die erste Wildblumenwiese im Landkreis Freudenstadt ein. Unterstützt wurden sie dabei vom Leiter des Baubetriebsamts der Stadt Freudenstadt, Claus Grieshaber, und vom Obmann für Bienenweide des Landesverbands Badischer Imker, Manfred Kraft.

Die rund 200 Quadratmeter große Blühfläche liegt direkt neben dem IHK-Bildungszentrum in Freudenstadt. Vorbereitet wurde die Fläche von Mitarbeitern des städtischen Baubetriebsamts. "Wir haben den Rasen entfernt und die Fläche mehrfach gepflügt. Die Stadt freut sich, mit dieser Unterstützung zu einem derart wichtigen Projekt beitragen zu können", erklärte Claus Grieshaber.