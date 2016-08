Freudenstadt Es besteht erhöhte Brandgefahr

Feuer entstehen häufig durch Unachtsamkeit. Die weggeworfene Zigarettenkippe, die unachtsam liegen gelassene Flasche oder das Verlassen eines ungelöschten Grillfeuers an einer hierfür vorgesehenen Grillstelle können Brände verursachen. Deshalb, so das Kreisforstamt Freudenstadt, sollten folgende Punkte beachtet werden: Vom 1. März bis 31. Oktober gilt im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot. Feuer machen ist nur an fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt. Das Grillen im Wald auf mitgebrachten Grillgeräten ist verboten. Auch an den erlaubten Stellen muss das Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen gelöscht werden. Sollte trotz Vorsichtsmaßnahmen ein Brand ausbrechen, ist eine rasche Meldung an die Feuerwehr über den Notruf 112 entscheidend.

Für die Brandmeldung sind folgende Informationen wichtig: Wo brennt es? Genaue Ortsangabe, markante Geländepunkte, Brandausmaß. Was brennt? Bodenvegetation oder Baumkronen? Sind Personen, Häuser oder andere Einrichtungen in Gefahr? Der Ort, von dem der Brand gemeldet wird, und die Angabe der Rückrufnummer.