Freudenstadt "Erste Welle ist bereits angekommen"

Wie lauten Ihre Prognosen? Welche Sektoren werden besonders betroffen sein?

Ende des Jahres 2016 hieß es in einer Studie von Forschern der Bundesagentur für Arbeit, dass es im Zuge von Industrie 4.0 nicht weniger, aber andere Arbeitsplätze geben werde. Aber ich beteilige mich nicht an Prognosen, niemand kann die Entwicklung verlässlich voraussagen. Nur einen Hinweis: Es gibt Prognosen, wonach 45 Prozent der einfachen Helfertätigkeiten gefährdet sind, Fachkräfte sollen in gleicher Anzahl betroffen sein. Als IG Metall ist es unsere Aufgabe gemeinsam mit den Beschäftigten die Auswirkungen von Industrie 4.0 aktiv anzugehen.

Was wollen die Gewerkschaften zum Schutz der Arbeitnehmer tun? Kann man sich verweigern – oder wäre das eine gefährliche Strategie?

Verweigerung, damit kann ich nichts anfangen. Die IG Metall steht seit 125 Jahren für eine proaktive Gestaltung von Arbeitsprozessen und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten – und dies wird auch in der Zukunft so bleiben. Jede sogenannte industrielle Revolution brachte ihre ganz besondere Herausforderung für die Gewerkschaften mit sich. Es hatte zu jeder Zeit etwas mit dem Wandel von Industriearbeit, Berufen, Qualifikation und Weiterbildung zu tun. Nur ein Beispiel: In den 70er- und 80er-Jahren gab es in der Industrie eine Rationalisierungswelle, die insbesondere durch die Einführung der Mikroelektronik und neuer Computerverfahren beschleunigt wurden. 1978 hatte die IG Metall vier Wochen gestreikt, um negative Folgen, wie Verlust von Entgelt, Qualifikation und Arbeitsplätzen abzuwehren. Die Erfolge sind noch heute Teil der Tarifverträge. Verweigerung ist keine Strategie. Natürlich ist Weiter- und Fortbildung im Zusammenhang mit Industrie 4.0 ein zentrales Thema. Dabei sind vor allem die Arbeitgeber in der Pflicht, aber auch der Staat muss Unterstützung leisten. Es darf nicht sein, dass Qualifizierung und Weiterqualifizierung allein auf Kosten der Arbeitnehmer geht – wie es manche Betriebe wollen.

In der Zukunft sind nicht mehr einfach Muskelkraft und Geschick am Fließband gefordert – sondern der "digital gebildete" Arbeitnehmer. Wie ist das zu schaffen?

Allen verantwortlichen Akteuren ist bewusst, dass nur mit vorausschauenden Qualifizierungsmaßnahmen und Weiterbildung, Arbeitsplätze gesichert und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe erhalten werden kann. So haben etwa die Sozialpartner der Metall- und Elektro-Industrie beschlossen, den Wandel der Berufsbilder genau zu analysieren, um so den konkreten Qualifizierungsbedarf für Industrie 4.0 zu ermitteln. Allerdings ist das Thema Personal- und Qualifizierungsentwicklung in den Betrieben ein sehr zähes Thema. Alle reden von Qualifizierung, diese soll jedoch am besten auf Kosten der Beschäftigten und in deren Freizeit stattfinden. Das werden wir nicht zulassen. Die soziale Verantwortung der Unternehmen endet nicht mit den Folgen der Digitalisierung – wie immer diese aussehen mögen.

Droht eine Spaltung der Arbeitnehmerschaft in digital geschulte Fachkräfte und reine Handlanger?

Gegenfrage: Haben wir die Spaltung je überwunden, egal zu welcher Zeit? Ich meine: Nein. Sogenannte Angestellte und sogenannte Arbeiter arbeiten seit Jahrzehnten in den Betrieben in ihren ganz spezifischen Berufen gemeinsam für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Doch die Trennung von geschulten Facharbeitern und einfachen "Handlangern" gab es schon immer – und war durchaus von den Arbeitgebern gewollt. In den letzten Jahren hat sich einiges gebessert, wir haben aber noch Luft nach oben. Das Entscheidende ist: Jeder bringt auf seinem Platz die Leistung, die gefordert wird. Es wäre aus meiner Sicht an der Zeit, dass dies von allen Beschäftigten so gesehen wird, egal ob digital geschulte Beschäftigte oder reine Helfertätigkeiten, egal ob Geschäftsführer oder Sachbearbeiterin. Allerdings sehe ich derzeit nicht, dass durch die Digitalisierung eine tiefere Spaltung der Arbeitnehmerschaft einhergeht.

Droht im Zuge von Industrie 4.0 eine Phase scharfer Auseinandersetzungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern?

Ganz grundsätzlich: Im Augenblick sind sich die verantwortlichen Akteure, zu denen ich jetzt neben Arbeitgebern und Gewerkschaften auch die Bundesregierung zähle auf dem Papier offensichtlich einig. Der Wandel muss sozial flankiert werden. Wenn es zu Arbeitsplatzverlusten kommt, müssen die Menschen aufgefangen werden. Ich habe den Eindruck, dass man hier erst mal an einem Strang zieht. Allerdings: Erst die Zukunft wird zeigen, wie das dann in der Praxis aussieht. Fest steht: Die IG Metall wird den Wandel mit den Beschäftigten gemeinsam angehen und dabei wird es maßgeblich darauf ankommen wie stark und durchsetzungsfähig wir sind. Gestaltungsfragen sind immer auch politische Fragen. Technologische und soziale Herausforderungen gestalten sich nicht von selbst. Sie müssen vor dem Hintergrund der jeweiligen Interessen ausgehandelt werden – und mitunter geschieht das auf dem Wege des Konflikts.

■Die Fragen stellte Peer Meinert

Das Bundeswirtschaftsministerium ist der Überzeugung, dass die Wirtschaft an der Schwelle zur vierten industriellen Revolution steht. Das Internet kann und soll zunehmend Einzug in Fabriken halten, wo durch Vernetzung die Produktion schneller und effizienter werden soll. Welche Auswirkungen diese Entwicklung auf Firmen, auf Berufsbilder und Arbeitsplätze in der Region hat, beleuchtet unsere Serie zum Thema.