Freudenstadt Erste Ausgabe naht

Bereits am ersten Tag der Freischaltung des Redaktionssystems für Vereine vor zwei Wochen war die Nachfrage groß. Rund 150 Autoren haben sich bisher angemeldet und bereits Beiträge eingereicht. Zuletzt seien bei der Redaktion viele Detailnachfragen eingegangen, die in einem kurzen Telefonat schnell und einvernehmlich gelöst werden konnten, so die Stadt. Das Redaktionsteam stehe weiterhin für Fragen zur Verfügung. Vereine, Institutionen und Organisationen können sich weiterhin online anmelden. Das Blatt erscheint erstmals am 7. April und wird dann jede Woche kostenlos in alle Freudenstädter Haushalte verteilt.

Weitere Informationen: www.mitteilungsblatt-freudenstadt.de