Freudenstadt Erst noch eine Vollsperrung

Die Arbeiten, die im Frühjahr begonnen hatten, seien bis auf geringe Verschiebungen trotz laufenden Verkehrs plangemäß verlaufen, was auch an dem guten Wetter lag, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Aber nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Bei gutem Wetter geht es im März in der Innenstadt weiter. Auf den Straßen vom Marktplatz bis zur Bahnhofstraße, zum Stadtbahnhof und zur Polizei am unteren Marktplatz werden die Fahrbahndecken saniert. Außerdem werden neue Markierungen – auch für Radwege – aufgebracht.

Ebenfalls sollen die Bürgersteige umgestaltet werden – mit demselben Belag wie er jetzt schon in der Loßburger Straße vorzufinden ist. Das soll das Stadtbild einheitlicher machen, sagt Müller.

4,3 Millionen beträgt das Auftragsvolumen, die nun fertigen Arbeiten eingeschlossen.