Freudenstadt Erst gar kein Regen – dann zu viel

Das Wetterphänomen El Niño habe Kenia heimgesucht. Die Folgen: Saisonale Regenfälle blieben aus, es gab eine extremen Dürreperiode, teilt der Förderkreis mit. In rund 35 von 47 Verwaltungsbezirken sei der Ausnahmezustand verhängt worden. Ganze Seenlandschaften seien ausgetrocknet, Kenias Hauptflüsse Tana und Sabaki nur noch Rinnsale gewesen.

Eine Delegation des Förderkreises Kenia, die im Februar die verschiedenen geförderten Projekte besuchte, habe sich dabei selbst ein Bild machen können von der extremen Trockenheit, die dort herrschte.

Die Vereinsdelegation startete sofort eine Lebensmitteldirekthilfe in Baharini. Nach der Rückkehr aus Kenia beschloss der Verein weitere Hilfen. So seien im April in Baharini an das Aidswaisenkinderhaus und an 22 bedürftige Familien Lebensmittelpakete verteilt worden.