Freudenstadt Ermutigung und Segen in Liedern

Neben seiner journalistischen Tätigkeit hat Bräuning mehrere CDs mit seinen Liedern veröffentlicht. Mit Schwarzwälder Bezug, denn sein Verlag "cap-music" ist in Beihingen ansässig.

Im Konzert knüpft Bräuning zwischen seinen Songs zu österlichem Geschehen einen roten Faden mit Texten, Meditationen und Besinnungen. Begleitet wird der Liedermacher von Michael Schlierf. Der Pianist inspiriert und beeindruckt die Zuhörer sowohl durch sein kreatives und brillantes Klavierspiel als auch durch sein offenherziges und emotionales Auftreten.

Durch Lebendigkeit und Spontanität in seiner Interpretation bringt Schlierf dem Publikum sowohl seine Eigenkompositionen als auch bekannte Melodien nahe. In seinem aktuellen Programm "Land in Sicht" segelt er mit einem Flügel und seinem Pianisten über die sieben Meere: "Einmal treiben wir ruhig dahin, dann geht es bei Windstärke 8 durch die unterschiedlichsten Lebensphasen und Musikstile bis auf den Grund von so mancher eigenen Komposition. Choräle, Jazziges und Meditatives wechseln wie das Wetter und bringen uns zum Staunen."

Nicht einmal Schlierf selbst kennt vorher die genaue Route, sicher ist aber: Der Alltag soll für eine Weile hinter dem Horizont entschwinden.

In dem Konzert am Donnerstagabend wechseln sich Bräuning und Schlierf bei ihrem Auftritt ab, oder sie geben sich gegenseitig die musikalische Klinke in die Hand. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.