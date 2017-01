Freudenstadt Erlebt Kreis Debakel?

Auch mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe werde der Standort Freudenstadt mit diesem Modell "nicht gehalten werden können", so Rosenberger am Dienstag in seiner Haushaltsrede zum Etat 2017 der Stadt Horb. Dies sei zumindest seine Prognose. "Wir werden zu sehen bekommen, dass die Ideologen, die sich das Haus nur in kommunaler Trägerschaft vorstellen können, dem Standort das eigene Grab schaufeln", so Rosenberger. Es sei "mehr als bedauerlich", dass dabei "erhebliche städtische Ressourcen diesen Weg mitgehen werden".

"Ideologen schaufeln sich das eigene Grab"

Wie berichtet, will der Kreistag in diesem Jahr entscheiden, wie es mit dem Krankenhaus weitergehen soll. Mit seiner Haltung rückt Rosenberger von der Linie seiner Fraktion ab. Mit "Ideologen" meint Rosenberger wohl die Fraktionen und Gruppen von Grünen und Frauenliste sowie Teile von CDU und Freien Wählern. Die Sprecher von SPD und FDP favorisierten in ihren Haushaltsreden eine Privatisierung.