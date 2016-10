Freudenstadt Erinnerung an eine große Sängerin

Freudenstadt. Ihre Tochter Genia Luz erinnerte in einem Pressegespräch an das Leben ihrer Mutter, die als berühmte Sängerin und Hotelchefin in Freudenstadt ihre Heimat gefunden hatte.

Claire Luz, geborene Fassbender, wurde im März 1917 in Erfstadt in der Nähe von Köln geboren. Bereits in der Zeit ihres Kommunionunterrichtes wurde ihr Gesangstalent entdeckt. Es dauerte aber noch einige Jahre, bis sie heimlich Gesangsunterricht nahm. Zunächst besuchte sie nach dem Schulabschluss im Jahr 1933 die rheinische Imkerschule und erlernte den Beruf der Imkerin.

Aber der Wunsch, Sängerin zu werden, war so stark, dass Claire Fassbender in Köln Gesang studierte. Eine äußerst erfolgreiche Gesangskarriere, die die junge Frau auf viele Bühnen im In- und Ausland führte, nahm so ihren Anfang.