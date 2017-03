Freudenstadt Erfolge auch auf internationaler Ebene

Freudenstadt. Ausgezeichnet wurden die Erstplatzierten bei Bezirksmeisterschaften sowie die Erst- bis Drittplatzierten bei Verbands- oder Landesmeisterschaften. Zudem alle Sportler, die sich für deutsche, europäische oder Weltmeisterschaften qualifiziert haben. Oberbürgermeister Julian Osswald begrüßte bei der Sportlerehrung besonders Sportkreispräsident Alfred Schweizer, die Leiterin des Amts für Bildung, Familie und Sport, Petra Weinbrecht, Friedemann Krebs als Vertreter des TSV Freudenstadt sowie mehrere Stadträte. Osswald sprach die Vielfalt der Sportarten in Freudenstädter Vereinen an. In der Gesamtstadt gebe es 7000 Vereinssportler. "Hinter jedem erfolgreichen Sportler steht ein ganzes Team an Helfern", betonte Osswald und dankte damit Trainern, Betreuern und Eltern für die Zeit, die sie für die Athleten aufbringen. Auch die Stadt unterstützte die Sportvereine in vielfältiger Weise. So seien im Haushaltsplan mehr als 600 000 Euro für Arbeiten an der Stadionhalle, der Laufbahn im Stadion und an den Sportstätten eingeplant.

Der OB lobte die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und drückte seine Freude darüber aus, die erfolgreichen Sportler mit der Sportmedaille der Stadt auszu-zeichnen.

Sportkreispräsident Schweizer überbrachte Grüße des Sportkreises Freudenstadt, sowie des Württembergischen Landessportbunds. Neben den Leistungen der Athleten sprach Schweizer auch die Arbeit in den Vereinen an. Er dankte Trainern, Betreuern und Eltern, ohne deren intensive Betreuung sportlichen Höchstleistungen und Erfolge nicht möglich wären. Schweizer ging zudem auf die Bedeutung der Jugendarbeit und des Ehrenamts in Vereinen ein. Gerade in Zeiten voller Veränderungen seien Vereine für Jugendliche ein wichtiger Stabilisator sowie Garant für Kameradschaft und Geselligkeit. Schweizer appellierte, frühzeitig die Weichen für den Nachwuchs zu stellen: "Wer nicht über die Zukunft nachdenkt, wird in der Regel auch keine haben", so der Sportkreispräsident.