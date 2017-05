Freudenstadt Erfi-Brand: Verhandlungen gehen weiter

Dazu gab der Angeklagte an, was am Montag von einer Bedienung in dessen Stammkneipe bestätigt wurde: Der Tat war offenbar ein etwa elfstündiger Aufenthalt in der Bar mit dem Genuss von mehreren Litern Bier und einigen Schnäpsen vorausgegangen. Die Aussage der Bedienung, dass der 53-Jährige beim Verlassen der Bar nicht auffällig geschwankt sei oder andere Schwierigkeiten gehabt habe, bestätigte der sachverständige Psychiater: "Aufgrund seiner hohen Gewöhnung an Alkohol war er motorisch kaum beeinträchtigt." Gleichzeitig sei der Alkohol der "tragende Grund" für die "Eskalation" in der Tatnacht gewesen.

Auch ein Erfi-Mitarbeiter, der für den Angeklagten zuständig war, wurde vor Gericht vernommen: Hinweisen aus der Belegschaft, dass bei dem Leiharbeiter Verdacht auf Alkoholkonsum bestehe, sei er nachgegangen – habe aber nie etwas feststellen können. Auch ansonsten sei der 53-Jährige eher unauffällig gewesen.

Dieses Bild bestätigt die zuständige Sachbearbeiterin der Leiharbeitsfirma, die ihm die Nachricht seiner "Abmeldung" bei Erfi überbrachte, als dieser ursprünglich nur wegen Urlaub und für einen Vorschuss zu ihr gekommen war. Zwar berichtet der Angeklagte, dass dieses Erlebnis – etwa einen halben Tag vor der Tat – der Auslöser gewesen sei. Nachdem sie ihn aber daran erinnert habe, dass dies das gängige Prozedere in der Leiharbeit sei und sie nach weiteren Stellen für ihn suche, sei er wieder "ein bisschen beruhigt" gewesen.

Zudem bestätigte ein Brandermittler vor Gericht: Es sei definitiv an mehreren Stellen in der Firmenhalle gezündelt worden – teilweise aber nur mit Böllern und an kleinen Zetteln – und vor allem ohne Brandbeschleuniger. Sonst sei der Schaden von laut Anklage zehn Millionen Euro eher noch höher ausgefallen. Am Mittwoch wird die Verhandlung fortgesetzt.