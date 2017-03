Freudenstadt Erfahren, wie das Parlament funktioniert

Was machen Sie hier mit dem Infomobil genau?

Wir gehen in die Wahlkreise und erklären, wie das Parlament funktioniert. Dabei versuchen wir auch, das Bewusstsein für den Bezug des Einzelnen zu Politik zu stärken. Denn Politik betrifft jeden. Weil nicht jeder nach Berlin reisen kann, kommen wir eben zu den Leuten vor Ort. Wenn wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, dann stellt sich oft heraus, dass aktuelle Themen bewegend sind. Manchmal wollen Leute auch einfach nur wissen, wer denn ihr Abgeordneter in Berlin ist. Unser Infomaterial gibt es in verschiedenen Sprachen und es wurde alles in leichter Sprache verfasst – was nicht gleich einfache Sprache bedeutet.

Wie kommt das Angebot bisher an?