Freudenstadt Erbrecht kann seine Tücken haben

Die wenigsten der Menschen, die täglich in Deutschland sterben, hätten ein einwandfreies Testament, so die beiden Autoren. Mit der Konsequenz, dass es in sieben von zehn Erbfällen Stress gebe. "Bei verschiedenen Vortragsveranstaltungen im vergangenen Jahr haben wir erkannt, dass der Informationsbedarf zum Thema Erben und Vererben riesig ist", sagt Hardy Pfeiffer. Er ist Steuerberater und Professor für Steuerwesen an der Wirtschaftsfakultät der Hochschule Furtwangen University (HFU). Bernd Hans Vaihinger ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Erbrecht.

Damit ergänzen sich die Autoren. Beim Vererben gehe es nicht nur um Tücken des Rechts, sondern immer auch darum, steuerliche Gestaltungsspielräume auszunutzen und dadurch Geld zu sparen, erläutern Vaihinger und Pfeiffer.

"Viele Leute wiegen sich in trügerischer Sicherheit", sagt Bernd Hans Vaihinger, der seit Langem in Freudenstadt ansässig ist. "Sie glauben häufig, die gesetzliche Erbfolge biete ihren Partnern oder Kindern genügend Sicherheit. Doch das Erbrecht hat seine Tücken, und so kommt es immer wieder zu folgenschweren Irrtümern." Weit verbreitet sei etwa die Vorstellung, dass der Ehegatte automatisch alles erbt. Das sei aber falsch, so der Rechtsanwalt. Hat der Erblasser kein Testament errichtet, greife nämlich die gesetzliche Erbfolge. Sofern Kinder vorhanden sind, erben der überlebende Ehegatte und die Kinder gemeinsam – sie bilden eine Erbengemeinschaft und müssen sich über Verwaltung, Aufteilung und Verwertung des gemeinsamen Vermögens einigen. "Das gelingt nicht immer", weiß Vaihinger. Streitereien in Erbengemeinschaften könnten bis zur Zwangsversteigerung des gemeinsamen Vermögens führen. Doch auch bei Kinderlosen könne es böse Überraschungen geben – wenn der überlebende Ehepartner zum Beispiel den Nachlass des Verstorbenen unvorhergesehen mit dessen Eltern oder Geschwistern aufteilen muss.