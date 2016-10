Freudenstadt Entwicklungshilfe "Made in Freudenstadt"?

Nooke informiert sich dort über Erfahrungen des Anlagenbauers, heißt es in einer Pressemittelung des Unternehmens. Der hochrangige Mitarbeiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung setzt sich für bessere Wirtschaftsbeziehungen und nachhaltiges Wachstum in Afrika ein.

Mit Blick auf 54 verschiedene Länder in Afrika bleiben für ihn entscheidende Fragen: Wie kann der positive Wachstumstrend spürbare Auswirkung auf die Lebenssituation der Mehrheit der Bevölkerung haben? Können und werden afrikanische Entscheidungsträger dieses Wachstum nutzen, um der in weiten Teilen Afrikas grassierenden Armut den Kampf anzusagen? Wie kann Afrika seine wirtschaftlichen Potenziale und natürlichen Ressourcen so anzapfen, dass sie zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen? Auf der Suche nach einer Antwort komme unweigerlich die erneuerbare Stromerzeugung mit Photovoltaik in Betracht – und damit die weltweit tätige Schmid-Group.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Freudenstadt baut Anlagen und Automationssysteme, unter anderem für die Herstellung von Solarzellen. Projekte zur Lieferung von Anlagen nach Afrika gab und gibt es. Laut Christian Buchner, Leiter des Geschäftsbereichs Photovoltaics bei Schmid, seien "die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Afrika noch immer problematisch, das Potenzial aber riesig". Das sieht auch Günter Nooke so. Daher besuchte er Schmid am Hauptsitz in Freudenstadt, um sich über Erfahrungen auszutauschen und um später Barrieren senken zu können.