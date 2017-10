Freudenstadt Entspannt per Seilwinde aufsteigen

Wie in Zeitlupe erreichen die Piloten am nahezu 1000 Meter langen Kunstoffseil Höhen von weit mehr als 300 Meter. "Am Boden läuft das wie in Anfangszeiten des Segelflugs ab", berichtet Vorsitzender Axel Reich von der Fliegergruppe Freudenstadt. Früher wurde mit Übungsflugzeugen im Wind gependelt, bevor man per Gummiseil beschleunigt wurde. Einen starken Schub brachte die Schulung am Doppelsteuer. War es früher der Schulgleiter SG 38, der zur Ausbildung genutzt wurde, konnte der Freudenstädter Flieger-Nachwuchs auf der doppelsitzigen "Rhönlerche" das Fliegen erlernen – in den 50er-Jahren ein großer Fortschritt.