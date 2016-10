Freudenstadt Entgleisung am Telefon kostet über 1600 Euro

Der Fall wurde am Montag vor dem Amtsgericht Horb verhandelt. Angeklagter und Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick kannten sich schon aus einem anderen Prozess. Zum Auftakt war der junge Mann noch zuversichtlich: "Ach, es dreht sich nur um eine kleine Beleidigung." Beim Verlesen der Anklageschrift durch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hörte sich das aber anders an.

Dass sie beim Telefonat am 14. April ziemlich vulgär und sexistisch beleidigt wurde, bestätigte die Sozialarbeiterin als Zeugin. Der Beschuldigte sah dies völlig anders. Er habe lediglich zu ihr gesagt, sie könne ihm "den Buckel runterrutschen". Beim Gespräch sei es wieder mal um seinen unehelichen, achtjährigen Sohn gegangen.

Die Zeugin gab zu Protokoll, dass die Kindsmutter auf ihr Anraten hin dem Angeklagten seinerzeit den Umgang mit dem Kind verboten hatte. "Wir haben es als besser erachtet, da der Junge nach den Besuchen bei seinem Vater immer wieder Verhaltensstörungen an den Tag legte. Er war aggressiv und öffnete sich nur sehr schwer für Gespräche", so die Sozialarbeiterin. Das Kind stecke in einem "Loyalitätskonflikt", der es sehr belastete. Das Kind habe auch gesagt, dass es den Vater nicht mehr sehen wolle. Der junge Mann verlangte jedoch, sein Sohn solle ihm das selbst und vor allen Leuten ins Gesicht sagen. "Das können wir jedoch einem achtjährigen Jungen, der bereits so viel miterlebt hat, nicht zumuten", so die Sozialarbeiterin.