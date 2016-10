Freudenstadt Enge Verbindung mit Haug-Stift

Kieferorthopädin Maren Steinwand sprach ein paar einleitende Worte über Ann-Kathrin Schertlin und zunächst auf die Biografie der Künstlerin ein. Ann-Kathrin Schertlin wurde 1970 geboren, studierte Lehramt und arbeitete unter anderem als Grundschullehrerin in Besenfeld, Mitteltal und Loßburg, bevor sie an die Freudenstädter Hartranft-Schule wechselte. An der internationalen Hochschule in Calw absolvierte sie nebenberuflich den Studiengang "Interdisziplinäre künstlerische Therapien und Kreativpädagogik". Steinwand beschrieb die in der Ausstellung vorgestellten Bilder als sowohl figürlich als auch abstrakt in einem Spiel mit Punkten und Linien. Verwendet wurden die Materialien Ton, Holz und Stein sowie Öl, Acryl und Farbe in den Aquarellen.

Bekannte Lehrmeister

Friedemann Schneider, der Bruder von Sonja Schneider, stellte seine Schwester vor. Er beschrieb, dass deren Talent im Kunstunterricht des Progymnasiums in Baiersbronn entdeckt wurde und dass sie in den 70er-Jahren bei Margarete Jolante Hemberger lernte, wie auch in den 90er-Jahren bei dem Freudenstädter Maler Jo Schilling. Fröhliche, offene Motive habe sie verarbeitet, so Friedemann Schneider, die sie in der Ausstellung in ihren vielen Ausprägungen präsentiere, oft mit südfranzösischen Motiven unterlegt. Auch das Schafthema wurde von ihr in einem Aquarell mit dem Hirten und seinen tierischen Schützlingen thematisiert.

Eindrucksvolle Collagen zeigt Sonja Schneider in der Ausstellung, wie etwa die auf 80 beklebten und bunten Zigarettenschachteln dargestellten Kamele, die bis auf eines, das scheinbar aus der Reihe tanzt, alle in dieselbe Richtung schauen.