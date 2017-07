Freudenstadt Enge Kooperation mit den Partnern vor Ort

Freudenstadt. Fritz Dieter, Projektkoordinator des Vereins, der einige Jahre in Kenia tätig war und die Bedingungen vor Ort genau kennt, stellte die Arbeit des Vereins mit Berichten und Bildern vor.

Ein besonderer Segen, so Dieter, seien die Partner in Kenia, mit denen der Verein seit 25 Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet, wie Bischof Kahuthu von der evangelisch-lutherischen Kirche in Nairobi, Bischof Ireri von der anglikanischen Kirche in Embu, die Ärztin Orpella von der katholischen Kirche in Hola und Emmaus sowie Schwester Elizabeth vom Orden der "Daughters of the Sacred Hearts" und ihr Team in Baharini. In den 25 Jahren der Vereinsgeschichte habe es keinerlei Anlass zu Beanstandungen gegeben. Die Projekte des Vereins seien immer für die am meisten Bedürftigen verwendet worden. Der Verein hebt hervor, dass die Spenden zu 100 Prozent an die Hilfsprojekte weitergeleitet werden. Vorsitzender Thomas Nägele gab einen Bericht mit Bildern über einige Projekte, wie die Nachoperation des Jungen Hermann Seth, ein siamesischer Zwilling, bei dem die Trennung misslungen war, die Verteilung von Feldhacken, die von einer hiesigen Firma gespendet wurden, dem jungen Mann Stanley, der bei einem Anschlag auf einen Bus in Nairobi ein Bein verlor, und Emily, einer jungen Frau, deren Medizinstudium vom Verein mit unterstützt wird. Nägele berichtete auch über seine jüngste Reise mit einer Vereinsdelegation im Februar nach Kenia, bei der die vom Verein unterstützten Hilfsprojekte und Familien besucht wurden. Er konnte sich selbst ein Bild machen von der extremen Trockenheit, unter der Kenia leidet. Fast drei Viertel der Fläche sind betroffen. Ausgelöst wurde die Dürre im vergangenen Jahr durch das Wetterphänomen El Niño, das die saisonalen Regenfälle verhinderte. Ernteausfälle, dadurch kein neues Saatgut und ausgetrocknete Wasserstellen sind die Folge. Dies sei die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten. Das kenianische Rote Kreuz spreche von 2,7 Millionen Menschen, die derzeit in dem Land auf Lebensmittelhilfen angewiesen sind, und die Zahl steige dramatisch. Die Vereinsdelegation startete sofort eine Lebensmitteldirekthilfe in Baharini.

Die Leiterin eines Aidswaisenprojekts, Schwester Elizabeth, wies die Delegation zusätzlich auf einige seit Tagen hungernde Familien hin. Auch an diese wurden Lebensmittelpakete verteilt. Nach Rückkehr der Delegation beschloss der Verein weitere Hilfen. So wurden im April in Baharini an das Aidswaisenkinderhaus und an 22 bedürftige Familien Lebens-mittelpakete verteilt. Dank weiterer Spenden konnte Anfang Juli eine weitere Hilfsaktion gestartet werden.