Freudenstadt Endlich mit eigenen Räumen

Einblicke gab die DRK-Gruppe "Lichtblick" in ihre umfangreichen Angebote. Sie ist für Menschen da, die an Demenz erkrankt sind sowie zur Unterstützung und Entlastung pflegender Angehöriger. Kreissozialleiterin Marion Schmid stellte die Gruppe vor, die aktuell aus fünf Männern und zwei Frauen besteht. Da die Männer in der Überzahl seien, habe man eine Werkbank im großen Gruppenraum aufgestellt, erläuterte sie. Ebenso gebe es verschiedene Themenbereiche in den neuen Räumen. Die Einrichtung passe zu den "Lichtblick"-Teilnehmern, denn sie bestehe aus Möbel aus verschiedenen Jahrzehnten.

Marion Schmid dankte den Spendern, die sowohl Möbel als auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hatten. Zahlreiche Helfer hatten bei der Gestaltung der Räume mitgeholfen. Der DRK-Kreisverband stelle die Räume zur Verfügung, freute sich Marion Schmid, sodass die Gruppe nach rund zwölf Jahren endlich eigene Räume habe.

Norbert Pietsch vom Kreisseniorenrat lobte auch im Namen des Stadtseniorenrats Freudenstadt die ehrenamtliche Arbeit. "Das, was Sie tun, wird in Zukunft ein riesiges Feld einnehmen", sagte er. Beim Tag der offenen Tür konnten sich die Gäste die verschiedenen Räume wie Ruheraum, Spiele-Ecke oder Büro anschauen. Zudem erfuhren sie, was die Gruppe "Lichtblick" alles unternimmt und welche Angebote es gibt. Wichtig sei den Betreuern auch die Teilhabe am Leben, so Schmid. "Lichtblick" trifft sich jeden Dienstag und jeden zweiten Donnerstag, jeweils von 14 bis 17 Uhr.