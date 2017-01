Freudenstadt Elektronische Tafeln weisen auf Veranstaltungen hin

Ein weitere Vorteil der Tafeln ist, dass bei den Ankündigungen schon vorab eingestellt werden könne, bis zu welchem Tag sie angezeigt werden. Die Tafeln würden bislang gut angenommen, sagt Sarah Lemke. Das berichteten ihr Kollegen aus der Tourist Information auf dem Marktplatz. Ein Kunde habe gesagt, er sei nur wegen der Werbung hereingekommen, um eine Karte für eine Veranstaltung zu kaufen.

Vier Standorte an den Ortseingängen

Drei Tafeln stehen am Marktplatz vor der Tourist-Information, beim Ärztehaus an der Straßburger Straße und an der Wildbader Straße. Sie sind schon in Betrieb. Bei zwei weiteren an der Stuttgarter Straße nahe des Einkaufszentrums und an der Murgtalstraße beim Ortseingang gibt es Verzögerungen. Die Kosten für die Tafeln liegen bei etwa 125 000 Euro, teilt Patrick Birnesser, der Pressereferent der Stadt, mit.