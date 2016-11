Freudenstadt Elektro-Tankstelle in der Tiefgarage

Die Kosten für die Elektrotankstelle liegen laut Verwaltung bei knapp 24 000 Euro. Die Mittel dafür seien frei geworden, weil das Anstrahlen des Rathausturms zurückgestellt wurde, bis bei den Haushaltsberatungen das Beleuchtungskonzept auf den Tisch kommt. Im nächsten Jahr könne man das Geld, das für die Ladestation ausgegeben wurde, wieder neu einstellen, hielt Oberbürgermeister Julian Osswald der Kritik von Elisabeth Gebele (BA) entgegen, die Stadt schiebe das Beleuchtungskonzept auf die lange Bank.

Ein größeres Problem bei der Elektrotankstelle ist das Bezahlsystem. Laut Verwaltung ist die Mobilfunkverbindung in der Tiefgarage eingeschränkt, weswegen nicht sichergestellt werden kann, dass die Nutzer über ihr Handy den Ladevorgang starten können. Außerdem seien die Kosten für die Abrechnung verhältnismäßig hoch und die Einnahmen stünden in keinem Verhältnis zum Aufwand. Die Verwaltung schlägt ein Bezahlsystem auf freiwilliger Basis vor. Dafür soll eine Spendenkasse aufgestellt werden. Dies komme auch deswegen in Frage, weil die Nutzer von Elektrofahrzeugen in der Regel über eine hohe ökologische Verantwortung verfügten. Die Einnahmen sollen für ökologisch sinnvolle Vorhaben wie etwa das Anlegen von Streuobstwiesen verwendet werden. An der Ladesäule soll darauf hingewiesen werden.

Die Verwaltung schlägt den Standort in der Nähe des Aufzugs auf den Behindertenparkplätzen deshalb vor, weil sich in der Ebene darunter der Technikraum befindet, was die Installation der Ladestation erleichtern würde. Dafür müssen die beiden Behindertenparkplätze verlegt werden.