Freudenstadt Eiskalte Story und gefrorenes Kaffeewasser

Freudenstadt. Die Aufnahmen entstehen im ehemaligen Hotel Waldlust. Du Mont geht es dabei ähnlich wie Folkerts und Hoppe: Er steht häufig frierend am Set, heißt es in einer Pressemitteilung des Denkmalvereins Freudenstadt. Eisiger Atemhauch, Kunstnebelschwaden, eine halb geöffnete Glastüre, schummriges Licht reflektiert geisterhaft auf mattglänzender, grüner Stofftapete. "Kaum etwas eignet sich besser zum Schauplatz als eine Ritterburg", spricht die sonore, feste Stimme der dunkel gekleideten Gestalt in die Kamera. Sonst ist es mucksmäuschenstill am Set. Nur das anfängliche harte Schlagen der Schwingtüre zum Saalrestaurant hat als Störgeräusch den Szenendreh etwas aus dem Konzept gebracht. Der Schauspieler Sky du Mont fragt schon etwas genervt und drängend in die Runde: "Habt ihr die Lösung?"

Ein paar Heizlüfter verschaffen dem Team nur wenig Linderung

Es ist wieder bitter kalt an diesem Drehtag im alten, unbeheizten Grandhotel Waldlust. Die Außentemperaturen tief im Frostkeller, in den Sälen und Fluren innen ist es derzeit so heimelig wie in einem Eisschrank. Die paar Heizlüfter und Warmluftgebläse können dem Filmteam von Odeon Entertainment aus München nur wenig Linderung verschaffen. Dick vermummt stehen Regisseur, Kameramann, Tonnehmer und Aufnahmeleiter um den Kontrollmonitor im alten, schmucken Festsaal. Dem Star-Schauspieler wird blitzschnell nach jeder Moderation wieder in die dicke Daunenjacke geholfen. Das in Flaschen bereitstehende Kaffeewasser in der Hotellobby muss eigens bewärmt werden, damit es nicht zu Eisklumpen gefriert.