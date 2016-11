Die Eisenbahnfreunde Freudenstadt veranstalten am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, ihre Modellbahnausstellung in der Turn- und Festhalle in Freudenstadt. Folgende Gäste werden erwartet: Aus Nagold kommt Gerhard Helmling mit seiner großen H0-Modulanlage mit den zwei Brücken aus der Region, dem Kübelbachviadukt und dem Stockerbachviadunkt. Zum Thema Nebenbahn präsentiert Wolfgang Martin seine Märklin Modulanlage mit reichlich Verkehr. Zwei Märklin-Anlagen, die in jedes Kinderzimmer passen würden, bringen Michael Maisch und sein Sohn mit – die eine ausgestattet mit Blechgleisen und älteren Züge, die andere mit modernem C-Gleis und Faller-Car-System. Für die Künstler unter den Modellbauern veranstalten Gäste aus dem Raum Stuttgart einen Workshop zum Thema Fahrzeuggestaltung und Schienenbau. Über die drei Viadukte zwischen Dornstetten und Freudenstadt gibt es eine Bild- und Textdokumentation, zusammengestellt von Vorstand Stefan Braun. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Bastelecke für Kinder. Für die ganz Kleinen wird eine Spielbahn aufgebaut. An beiden Tagen findet auch ein Flohmarkt mit verschiedenen Händlern statt, bei dem Modellbahnfreunde das eine oder andere Schnäppchen ergattern können. Wer nach längerer Erkundungstour durch die Halle Hunger oder Durst verspürt, kann sich in gemütlicher Runde bewirten lassen. Die Ausstellung in der Turn- und Festhalle ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Foto: Eisenbahnfreunde