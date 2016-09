Freudenstadt Eintauchen in Glitzerwelt

Wie er beispielsweise Elvis the King, Tom Jones oder Dean Martin personifizierte, war schon imponierend. Mit Gestus, Habitus und Stimmpräsenz beschwor Stöckl die Fiktion von den Poplegenden herauf, ohne Ansprüche auf Deckungsgleichheit zu erheben.

Ihm zur Seite standen die dunkelhäutige, stimmlich gut disponierte Sängerin Janet Kyeyune, die nicht nur mit Tina Turners "Simply the best" das Publikum in Verzückung versetzte, sowie die aparte Vocalistin May Swan, die unter anderem als Marilyn Monroe gekonnt virulente Männerphantasien bediente. Und dies nicht allein mit dem Song "I wonna be loved by you"!

Die drei Vegas-Showgirls untermalten die Auftritte mit ausgefeilter Choreografie. Dass sie dabei auch optisch gut rüberkamen, gereichte ihnen beileibe nicht zum Nachteil. Hut ab vor viel Kondition und Professionalität! So lange über die Bühne zu wirbeln mit Live-Gesang und Tanzeinlagen unter aufgedrehter Orchestereinspielung ist eine höchst respektable Leistung. Wortwörtlich ins Auge stachen allerdings mitunter die grellen Scheinwerfer, die Bühne und Parkett fluteten.

Publikum bejubelt Kultklassiker

Las Vegas: für so manche Zeitgenossen ein unweltpolitischer Sündenfall, ein Blendwerk des Teufels ob seines Gigantismus und seiner Spielhöllen. Dort ist offenbar alles erlaubt, außer seinen Zahnersatz am Spieltisch zu verpfänden, wie Armin Stöckl launig anmerkte. Wer als Künstler dort sein Publikum findet, hat es jedenfalls geschafft. So auch Tom Jones, The Tiger, dessen "Sex Bomb" noch heute in aller Munde ist. Süffisante Aufforderung des Moderators an das weibliche Publikum: Es wolle mit einem Seitenblick auf die männlichen Begleiter mal überprüfen, ob diese ebenfalls dem Attribut "Tiger als Schmusekater" entsprächen.

Kultklassiker wie "Time of my Life" aus "Dirty dancing" oder "What a feeling" aus "Flashdance" wurden ebenso bejubelt wie Frank Sinatras Hymne "New York, New York" oder sein Evergreen "My way". Eine solche Retrospektive wäre nur unvollkommen ohne Elvis. "Blue suede shoes" riss so manchen Besucher vom Hocker, und man möchte die feuchten Augen nicht zählen, die der Schmusesong "Love me tender" provozierte. Als heftig angetörnt gerierte sich das Publikum schließlich bei Elvis’ akzentbeladener Heimattümelei "Muss I denn zum Städele hin-aus", mit der er sich seinerzeit hierzulande unsterblich machte.

Nicht nur als Presley-Imitator bewegte sich Armin Stöckl in seinem Element. So bekamen die Besucher einen Abend lang inklusive zweier Zugaben ordentlich etwas auf die Ohren. Dass ein Teil des Erlöses aus der Show an ein Kinderhilfswerk fließt, mag deren Sympathiewerte zusätzlich befördert haben.