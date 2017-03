Freudenstadt Einige Änderungen im Vorstand

Zahlreiche Erfolge erzielt

Zahlreiche sportliche Aktivitäten und Erfolge listete Schießleiter Egon Heinzelmann auf. So erzielte der Verein drei Kreismeistertitel. Bei den Senioren "Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss" erzielte Oskar Künkler mit 297 von 300 möglichen Ringen einen neuen Kreisrekord. In der Klasse Luftgewehr Senioren verwies Künkler die Konkurrenz ebenso auf die Plätze. In der Herrenklasse Großkaliber 300 Meter wurde Theo Klumpp Kreismeister. Mehrere Mitglieder des Vereins waren bei der deutschen Meisterschaft im Luftgewehrschießen dabei.

Schützenkönig 2016 (Luftgewehr) wurde Heiner Oehme mit elf Teilern, erster Ritter Oskar Künkler mit 13 Teilern, gefolgt vom zweiten Ritter Egon Heinzelmann (37 Teiler). "Momentan zählt der Verein rund 20 Mitglieder, die den Schießsport ausüben", berichtete Heinzelmann. Im Aufwärtstrend befinde sich weiterhin das aufgelegte Schießen mit dem Luftgewehr. Dabei können Schützen ab 56 Jahren teilnehmen. Viele ehemalige Schützen fänden so zu den Schützenvereinen zurück. Ältester aktiver Schütze ist derzeit Theo Klumpp mit 79 Jahren. Wünschenswert sei es, auch Mitglieder im mittleren Alter zu gewinnen. Jugendleiter Maximilian Mutz will wieder mehr Jugendliche für den Schießsport begeistern. Als Abteilungsleiter der 2016 gegründeten Böllerschützenabteilung nannte er eine Mitgliederzahl von fünf. Am 6. Januar 2017 wurde die Kanone auf den Namen "Theodora" getauft.

Bei der Entlastung gratulierte Ortsvorsteher Auer zu den zahlreichen sportlichen Erfolge. Die Kanonentaufe habe er als schön empfunden.

Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Lothar Mutz im Amt bestätigt. Das Amt des Kassierers bleibt weiter unbesetzt. Jedoch ist der Verein zuversichtlich, einen Nachfolger für das Amt zu finden. Nach zwölf Jahren als Schriftführerin stellte sich Birgit Gaupp nicht mehr zur Wahl. Für sie wurde Nikolina Mutz gewählt. Bestätigt wurde Jugendleiter Maximilian Mutz. Als Beisitzer schied Uwe Günther aus. Für ihn wurde Klaus Kirschmann gewählt. Martin Höß wurde als Beisitzer bestätigt.

Lob für engagierte Arbeit

Verabschiedet wurde Martin Rauter, der insgesamt 24 Jahre als Jugendleiter und Kassierer tätig war. Beisitzer Günther hörte nach 28 Jahren im Vorstand auf. Er war auch Ideengeber für die Schlachtplatte. Viel Lob erhielt auch Birgit Gaupp für ihre Arbeit. Für 25-jährige Vereinstreue wurden Gabriele Sinn, Michael Franz, Uli Huß, Peter Huß, Roland Schneider und Ralf Wurster geehrt. Ebenfalls für ihre Treue ausgezeichnet wurden Susi Heinzelmann und Alfred Kern.

Vom 18. bis zum 21. Oktober ist das Dorfpokalschießen geplant.