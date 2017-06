Freudenstadt Einfach fünf Minuten früher raus

Herr Müller, können Sie die Sorge der Eltern um ihre Kinder verstehen oder ist das Hysterie?

Die Verkehrssituation an der Hartranft-Grundschule ist schon sehr, sehr schwierig. Ob sie nun die Turnhallestraße überqueren müssen oder die Bahnhofstraße, beide Straßen sind für Erstklässler sehr breit. Es ist gut, dass die Tempo-30-Zone verlängert wird. Am Besten wäre ein Kreisverkehr an der Kreuzung, mit einspuriger Führung der Straßen, und Zebrastreifen. Aber das ist natürlich eine riesige Baustelle.

Was halten Sie von einem wie auch immer gearteten Lotsen-Modell auf dem Weg zwischen Landratsamt-Parkplatz und Schule?