Freudenstadt Eine Zeugin verstrickt sich in Widersprüche

Identifikation fehlt

Allerdings konnte sie den Angeklagten nicht als denjenigen identifizieren, mit dem sie die Gespräche geführt hatte. Sie beteuerte, bei dem Treffen keinen Vertrag unterschrieben zu haben. Nach ein paar Tagen sei ihr jedoch eine Nachnahmesendung mit zehn Bewerbungsmappen und einer Rechnung über 299 Euro zugeschickt worden, die sie jedoch nicht angenommen habe. Mit weiteren Mahn- und sonstigen Gebühren sei die Forderung schließlich auf 775 Euro angestiegen.

Widersprüche ergaben sich, als der Richter die Angaben der Zeugin bei der polizeilichen Vernehmung verlas, als die junge Frau Anzeige erstattet hatte, und ein Schreiben des Anwalts der Gegenseite. Bei dem Treff in Freudenstadt habe man sich darauf geeinigt, sich mit zehn Pferdehöfen in Verbindung zu setzen, die Daten im Internet einzuspeisen und Bewerbungsmappen an Gestüte zu verschicken, hieß es dort. Außerdem existiere ein Vertrag mit der Unterschrift der Zeugin.

Ein weiterer Zeuge kam aus Erfurt. Auch seine Verbindung zu den Angeklagten kam 2014 über E-bay zustande. Er nahm Kontakt auf, weil er sich für einen "gut bezahlten festen Arbeitsplatz als Bauhelfer in der Schweiz" interessierte. Er habe daraufhin vier Adressen von Baufirmen in der Schweiz enthalten, bei denen er sich auch beworben habe. Drei hätten sich gar nicht gemeldet, von einer sei eine Absage gekommen. Die Rechnung über die "Vermittlung" habe er bezahlt. Er wolle er niemandem etwas schuldig bleiben, gab er an.

Dicke Mahnbescheide

Unter den Zeugen war auch ein Pferdezüchter, der im August 2014 über das Internet eine Stellenanzeige für einen Pferdepfleger geschaltet hatte. Daraufhin habe sich die Firma der Angeklagten gemeldet und es seien zwei Telefonate mit der Personalvermittlung zustande gekommen. Er habe Unterlagen von zwei Bewerbern erhalten, sich dann jedoch für einen eigenen Bewerber entschieden. Dennoch sei ihm eine Nachnahmesendung über 89 Euro zugeschickt worden, die sich nach einem "Drohbrief mit Mahngebühren" auf 279 Euro erhöht habe. Zwei weitere Zeugen berichteten von ähnlichen Fällen. Beide gaben an, es sei "kein kostenpflichtiges Vertragsverhältnis" zustande gekommen. Die Verhandlung wird fortgesetzt.