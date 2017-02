Freudenstadt Eine "Umtauschaktion" bei Gott

Freudenstadt. "Aus Alt mach Neu!" – unter diesem Motto steht ein Nachmittag für Frauen am Samstag, 25. Februar. Die Apis, evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg, laden dazu ab 14.30 Uhr in die Kleinrheinstraße 3 in Freudenstadt ein. Referentin ist Annette Stumpf. Sie war bis vor wenigen Jahren Pfarrfrau in Freudenstadt, ist verheiratet, hat vier Kinder, ein Pflegekind und vier Enkelkinder.