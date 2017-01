Freudenstadt Eine Liebeserklärung an die Region

Hunderte von Bildern hat Hekster bei seinen Aufenthalten im Nordschwarzwald gemacht. Und anhand einer Auswahl dieser Bilder – mehr als 220 Fotos auf 88 Seiten im Freudenstadt-Buch, mehr als 240 im 100-seitigen Band über Baiersbronn – führt er den Leser durch Freudenstadt und seine Stadtteile, durch Baiersbronn und seine Ortsteile, zum Teil auch in abgelegene Winkel. Die Bilder, von denen einige den Blick aufs Detail lenken, sind ergänzt mit erläuternden und erzählenden Texten, die sich mit Geschichtlichem und der Architektur ebenso befassen wie mit Aktuellem.

Texte und Fotos gehören für Hekster zusammen. "Das ist eine Symbiose", sagt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Mit Bildern lerne sich auch leichter – das weiß der Autor, der heute im Ruhestand lebt und zuletzt als Hochschullehrer tätig war, aus Erfahrung. Dass da einer seine Liebe zu einer Stadt, zu einer Region teilen will, wird schon beim Durchblättern des Buchs über Freudenstadt klar: Marktplatz, Rathaus, die beiden Bahnhöfe, die vielen Brunnen der Stadt, die Venus, die Stadtkirche mit zahlreichen Detailaufnahmen, aber auch andere Kirchen, Parks, alte Villen, das Kurbähnle, Hütten im Wald, der Kienberg mit Friedrichs-turm und Rosenweg – die Bilder zeigen die Vielfalt Freudenstadts, aber auch die Natur drumherum. Sie nehmen mit in die Stadtteile, ob ins Christophstal oder nach Dietersweiler, nach Lauterbad oder Kniebis.

"Die Gemeinde Baiersbronn ist landschaftlich gesehen ein Paradies auf Erden", steigt Hekster in sein Vorwort zum Baiersbronn-Buch ein, um dann von Bergen, Tälern und malerischen Dörfern zu schwärmen. Und genau in diese Dörfer und die Natur, die sie umgibt, entführt das Buch dann auch mit Texten und vielen, vielen Bildern. Es geht durch den Mutterort, ins Oberdorf mit Rathaus und Märchenmuseum, ins Unterdorf mit Gesundheitszentrum Spritzenhaus und dem Bilderbuchbahnhofsgebäude, auf den Stöckerkopf, in die Ortsteile, in den Kulturpark Glashütte Buhlbach, aber auch auf den Ruhestein und den Schliffkopf.

Anderen Lust darauf machen, Freudenstadt und Baiersbronn zu besuchen, ist eines der Anliegen des Autors. Aber Hekster wendet sich ebenso an die Einheimischen: Denn wenn es zum Alltag geworden ist, gerät das, was einen umgibt, oft in den Hintergrund. Hekster rückt mit seinen Bildern auch für die Einheimischen wieder in den Fokus, wie schön die Region ist.

Die Bücher: "Freudenstadt in Wort und Bild", 16,99 Euro, erhältlich bei der Arkadenbuchhandlung in Freudenstadt; "Baiersbronn und seine Ortsteile in Wort und Bild", 16 Euro, erhältlich bei Bücher Burkard in Baiersbronn.