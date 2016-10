Freudenstadt Eine künstliche Verteuerung von Oben droht

Mega-Thema Verordnung

Aus Sicht von Landesreferentin Sandra Schmidt sei die Landesheimbauverordnung "das Mega-Thema" der etwa 350 stationären Verbandsmitglieder in Baden-Württemberg. Tausende Pflegeheimplätze im Land seien dadurch gefährdet, dass ab 2019 grundsätzlich nur noch Einzelzimmer belegt werden dürfen. "Gerade für viele demenzielle Bewohner ist das Einzelzimmer häufig die schlechtere Umgebung", sagte Kurz.

Aber auch durch die weiteren Vorschriften der Landesheimbauverordnung, etwa die Vorgaben an die Größe der Bewohnerzimmer, seien zahlreiche Pflegeplätze auch in Besenfeld gefährdet. Es sei eine "künstlich von oben herbeigeführte Verteuerung der ohnehin knappen Pflegeplätze", so Uwe Raible, der mit seinem Verein 51 Betriebe im sozialen Dienstleistungsbereich vertritt.