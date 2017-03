Freudenstadt Eine kleine aber feine Musikerschar

Freudenstadt-Kniebis. Zur Versammlung begrüßte Karin Rapp zahlreiche Mitglieder und Freunde der Kapelle sowie den Ortsvorsteher Helmut Klaissle. In ihrem Bericht zeigte sie sich mit dem abgelaufenen Vereinsjahr zufrieden. Sie hob als Höhepunkte die Konzerte an der Besucherplattform Ellbachseeblick und in Freudenstadt bei der Sommer-Einkaufsnacht und beim Reichsstraßenfest hervor.

Ausführlich wurden die Versammlungsteilnehmer durch den Bericht von Schriftführerin Verena Finkbeiner über das Vereinsgeschehen informiert.

Kassierer Klaus Günter berichtete über das Geschäftsjahr. Ihm wurde von Kassenprüfer Mario Finkbeiner eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. In seinem kurzen Bericht hob Dirigent Jochen Klumpp die Treue und den Ehrgeiz seiner kleinen aber feinen Musikerschar hervor. Er meinte, dass das vergangene Jahr nicht nur ihm Spaß gemacht habe, sondern auch seinen Musikern. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte der Dirigent.