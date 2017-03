Freudenstadt Eine Fortbildungsmesse für Frauen

Angesprochen sind in erster Linie Frauen, aber Männer werden ebenso willkommen geheißen am Samstag, 1. April, ab 13 Uhr in der Luise-Büchner-Schule Freudenstadt, Eugen-Nägele-Straße 40.

Die Administration in Baden-Württemberg hat bereits vor mehr als 30 Jahren die Bedeutung der beruflichen Fortbildung erkannt. Die 32 Netzwerke mit ihren 13 Regionalbüros, die heute im Land eingerichtet sind, finden sich sonst nirgends in der Bundesrepublik.

Im Pressegespräch erläuterten Regionalbüro-Leiterin Bianca Böhnlein und Sascha Falk, Vorsitzender des Netzwerks Fortbildung Freudenstadt, Ziele und Inhalte der Veranstaltung. Demnach zielt sie darauf ab, "Potenziale aus früheren Aktivitäten aufzugreifen". Die Krux für viele Frauen besteht nach Überzeugung der beiden Bildungsmanager darin, dass einstige Erwerbstätige zwar gerne wieder in den Beruf einsteigen würden, sich jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht trauen. Sie werden als sogenannte "stille Reserven" gehandelt.