Freudenstadt Einbrecher steigen in zwei Hotels ein

Freudenstadt. Die Täter stiegen laut Polizei am Freitag zwischen 1 und 6 Uhr in zwei Hotels in der Kinzigtalstraße und im Amselweg ein. Ziel der Einbrecher waren in beiden Fällen die Rezeptionen, wo sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht wurden. Alle verschlossenen Behältnisse wurden von den Ganoven mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Die Eindringlinge erbeuteten Bargeld von mehreren tausend Euro. Der angerichtete Sachschaden wird in beiden Fällen auf rund 3000 bis 5000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Freudenstadt, Telefon 07441/5360, entgegen.