Freudenstadt Einbrecher in Arztpraxis

Freudenstadt Der Vorfall ereignete zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 14.45 Uhr, in der Murgtalstraße. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Praxis, in dem sie mit Gewalt die Eingangstür aufhebelten, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Sie erbeuteten mehrere Geldkassetten. Die Polizei Freudenstadt, Telefon 07441/53 60, ermittelt und hofft auf sachdienliche Hinweise.